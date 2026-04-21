Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo merasa gelisah dan mudah tersinggung hari ini. Pastikan untuk tidak melakukan kesalahan hari ini, karena kemampuan diplomasi leo akan diuji.

Jika seseorang terdekat mencoba menguji batas kesabaran leo dengan cara yang menjengkelkan atau mengganggu, temukan cara untuk meminta mereka berhenti tanpa terlalu kasar. Penting untuk diingat bahwa bersikap kejam kepada orang lain bukanlah selalu cara terbaik untuk menyampaikan pesan.

Zodiak virgo merasa lesu dan kurang bersemangat hari ini, terutama dalam kehidupan profesional. Virgo harus menemukan cara untuk tetap termotivasi dan memenuhi tenggat waktu dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda.

Sementara itu, virgo perlu mengharapkan mendapat beberapa kabar baik untuk mencerahkan waktu yang suram menjelang akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 4 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo masih memiliki waktu untuk bertemu seseorang yang tepat jika mau terus berusaha. Terkait karir, lakukan semuanya dengan cara yang benar saat leo ditugaskan untuk memimpin tanggung jawab di tempat kerja.

Sementara itu, tubuh akan mengalami peningkatan berat badan dan area lain kehilangan massa otot ketika leo longgar dalam menjalankan program olahraga. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo