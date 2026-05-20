Ramalan Zodiak Leo 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kesempatan untuk melakukan pekerjaan tambahan mungkin akan datang kepada zodiak leo hari ini. Jangan menolaknya karena hal itu mungkin akan sangat bermanfaat.

Sementara itu, leo mungkin menikmati berada di rumah, baik bekerja maupun bersantai. Kebahagiaan tampaknya tengah berkuasa di rumah. Anggota keluarga merupakan teman yang menyenangkan bagi leo saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 4 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo masih memiliki waktu untuk bertemu seseorang yang tepat jika mau terus berusaha. Terkait karir, lakukan semuanya dengan cara yang benar saat leo ditugaskan untuk memimpin tanggung jawab di tempat kerja.

Sementara itu, tubuh akan mengalami peningkatan berat badan dan area lain kehilangan massa otot ketika leo longgar dalam menjalankan program olahraga. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo

Leo mungkin merasa sedikit kecewa terhadap beberapa orang yang baru-baru ini ditemui dan tidak sesuai harapan. Meskipun memiliki harapan tinggi, butuh waktu lama untuk menemukan pasangan yang tepat.

Leo tidak perlu terlalu kecewa karena belum bertemu orang tersebut. Masih ada waktu untuk bertemu seseorang yang tepat jika leo mau terus berusaha.