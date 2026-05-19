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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 4 Juni 2026 | 07.22 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Romansa menjadi pusat perhatian zodiak taurus hari ini. Keadaan tak terduga akan mempertemukan taurus dengan seseorang yang menarik. Jika sudah menjalin hubungan asmara, bersiaplah untuk semakin dekat dengan pasangan. 

Jika belum, jangan kaget jika ada orang baru yang hadir dalam hidupmu. Diskusi tentang berbagai topik akan membangkitkan imajinasi dan meningkatkan keinginan taurus untuk belajar lebih banyak. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 4 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus bersosialisasi untuk meningkatkan kemungkinan bertemu dengan calon pasangan. Terkait karir, taurus perlu melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan.

Sementara itu, kembalilah ke jalur yang benar setelah mengonsumsi terlalu banyak kalori kosong baru-baru ini. Terkait keuangan, kendalikan dan pastikan menganggarkan pengeluaran atau taurus akan berada dalam situasi keuangan yang sulit.

Cinta Taurus 

Hari ini, taurus akan dipertemukan dengan seseorang yang istimewa. Pastikan meluangkan waktu di luar rumah untuk bersosialisasi, karena ini akan meningkatkan kemungkinan taurus bertemu dengan calon pasangan. 

Tetaplah bersemangat karena pasangan ideal taurus sudah dekat. Hubungan baru sangat mungkin terjadi saat ini.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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