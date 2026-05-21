Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra merasa bingung dan cenderung memandang segala sesuatu dari perspektif negatif. Hal ini dapat membuat libra gelisah dan mudah marah karena hal-hal kecil.
Berhati-hatilah saat berinteraksi dengan orang lain, karena libra akan bertanggung jawab atas apa yang dikatakan. Cobalah menarik napas dalam-dalam dan rileks. Ingatlah bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu dengan cepat.
Zodiak scorpio merasa bingung dan tidak yakin tentang kemana harus melangkah. Scorpio perlu tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain.
Scorpio adalah individu yang kuat dan mandiri, tetapi scorpio ingin orang lain yang mengambil keputusan. Cobalah mendengarkan pendapat diri sendiri.
Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan terbaikmu. Biarkan intuisi dan suara batin menjadi sahabat terbaikmu saat mengambil keputusan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 4 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan hari ini dan hindarkan diri dari rasa luka. Terkait karir, segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan dan libra berhasil meraih apa pun yang ditetapkan untuk diri sendiri.
Sementara itu, istirahatkan mata secara teratur jika menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.
Cinta Libra
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