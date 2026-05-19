Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini akan mengalami hari yang beragam. Jika merupakan siswa yang tengah menunggu kabar hasil ujian atau pendaftaran universitas, gemini mungkin akan mendapatkan kabar gembira.

Bagikan kabar gembira tersebut dengan keluarga, lalu adakan perayaan. Sementara itu, hindari kasus hukum karena putusannya tidak akan menguntungkan.

Hari ini, zodiak cancer akan merasakan peningkatan rasa percaya diri. Cancer harus memanfaatkannya untuk keuntungan diri sendiri. Melalui sikap ceria dan rasa percaya diri, cancer pasti akan membuat orang-orang di sekitar terkesan.

Sementara itu, seseorang yang cancer temui hari ini mungkin sangat senang dengan cancer. Mereka akan menawarkan kesempatan yang tidak dapat cancer tolak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 4 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus meluangkan waktu untuk meninjau kembali sosok yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, manfaatkan pemikiran yang kuat dan tunjukkan kemampuanmu untuk berkembang di bawah tekanan.

Sementara itu, lakukan pemeriksaan kesehatan mata jika menyadari adanya perubahan pada penglihatan atau kesehatan mata. Terkait keuangan, bersikaplah bijak dalam menutupi semua tagihan dan gunakan keterampilan keuanganmu untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Gemini