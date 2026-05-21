Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Jangan mengambil keputusan terburu-buru terkait pengeluaran dan aturlah keuanganmu dengan bijak, zodiak sagitarius. Bersikaplah konservatif di bidang lain dalam hidup, karena masalah tak terduga kemungkinan akan muncul hari ini.
Sagitarius mungkin merasa sedikit bingung dan depresi. Horoskop harian menyarankan sagitarius untuk waspada terhadap potensi kerugian finansial dan penundaan. Tetaplah fokus pada pekerjaan dan jalani hari dengan harapan yang lebih baik.
Zodiak capricorn perlu fokus pada kemampuan komunikasi dan terlibat dalam hal-hal yang memberi kesenangan. Capricorn perlu meninggalkan rutinitas lama dan menuju kehidupan baru.
Cobalah dengan mulai melakukan sesuatu yang sudah lama diinginkan. Saatnya berpikir di luar kotak dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan orang lain dari capricorn. Jangan biarkan apa pun menghalangi tawa riangmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 4 Juni 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius harus waspada terhadap seseorang yang akhir-akhir ini sering menggoda dan mengajak berkencan. Terkait karir, kerjakan tugasmu sendiri dan jangan berasumsi bahwa orang lain akan menyelesaikannya.
Sementara itu, berkonsultasilah dengan profesional saat mengalami ketegangan mata yang berkepanjangan. Pada ranah keuangan, pertahankan keseimbangan rasional agar sagitarius mampu meraih tujuan keuangan di masa mendatang.
Cinta Sagitarius
Jika masih lajang, waspadai seseorang yang akhir-akhir ini sering menggoda dan mengajakmu berkencan. Hal ini bisa berkembang menjadi situasi yang menjengkelkan. Sagitarius harus berhati-hati terhadap orang tersebut. Tetaplah tenang dan buatlah keputusan yang bijak.
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