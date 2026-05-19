Ramalan Zodiak Virgo 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Berkomunikasi dengan orang lain akan membawa kabar baik bagi zodiak virgo. Panggilan telepon, email, atau waktu yang dihabiskan dapat memberikan kemajuan finansial. Virgo merasa sangat fokus saat ini.
Kecerdasan serta emosi virgo juga selaras dengan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Energi, antusiasme, dan tekad virgo sangat kuat, jadi raihlah kesuksesan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 4 Juni 2026.
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Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo perlu bertemu orang-orang baru dan memikirkan apa sebenarnya yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, virgo harus tetap fokus pada tanggung jawab dan tujuan yang dimiliki dengan membuat prioritas.
Sementara itu, lakukan yang terbaik untuk mengurangi stres pada mata, karena ada indikasi virgo mengalami kelelahan pada mata. Terkait keuangan, jadilah bijak dan jangan menghamburkan serta meningkatkan pengeluaran agar virgo tidak semakin khawatir.
Cinta Virgo
Jika masih lajang, virgo perlu keluar bersama untuk bertemu orang-orang baru dan memikirkan apa sebenarnya yang dicari dalam diri seorang pasangan.
Virgo mungkin merasa kecewa karena belum bertemu seseorang yang benar-benar menarik perhatian. Tetaplah semangat karena seseorang yang virgo cari kemungkinan besar sudah dekat.
Karir Virgo
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