Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 30 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini tepat untuk menetapkan tujuan besar bagi diri sendiri, karena zodiak leo sedang bertekad dan percaya diri. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya pada diri sendiri apa sebenarnya diinginkan dalam hidup.

Hari ini baik untuk mulai membuat daftar semua hal yang ingin leo lakukan dalam hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah ini, akan sangat bermanfaat dan membantu leo memperjelas tujuan.

Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan riang bagi zodiak virgo. Virgo berada dalam suasana hati yang baik untuk bersenang-senang dan berpetualang.

Virgo merasa ingin beristirahat dari rutinitas harian. Manfaatkan situasi yang menguntungkan ini dan rasakan kesegaran untuk hari baru di tempat kerja besok.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan menemukan cinta secara tak terduga, yang bisa saja datang dari seorang teman lama. Terkait karir, jangan sampai kehilangan kendali terhadap seseorang atau terlibat dalam perdebatan di tempat kerja.

Sementara itu, jagalah energi dan kesehatan dengan menghindari makanan berminyak dan pedas. Terkait keuangan, seseorang dari luar negeri akan memberi leo keuntungan finansial dan pengakuan yang diharapkan.