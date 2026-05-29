Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com – Zodiak aries dapat bersantai dan merasa senang dengan hal-hal yang telah dicapai saat ini, berkat dukungan yang aries terima dari orang-orang yang paling disayangi. Pada hari ini, cobalah mengharapkan kabar baik dari teman dekat atau anggota keluarga.
Sebuah alasan bagus untuk mengadakan pesta adalah kebahagiaan yang dialami keluarga. Hari ini, aries tidak perlu malu untuk mencurahkan perhatian dan kekaguman kepada orang lain. Melakukan hal itu akan membuat aries merasa sama baiknya dengan yang mereka rasakan.
Energi di sekitar zodiak taurus akan baik. Ini adalah momen yang sangat baik bagi taurus untuk bertindak, terutama terkait masalah yang memengaruhi secara pribadi. Jangan mengharapkan keajaiban, karena semua masalah akan terselesaikan pada waktunya sendiri tanpa banyak usaha.
Selain itu, segala sesuatunya tampak semakin membaik di bidang profesional, menjadikan taurus pusat perhatian berkat semua kerja keras yang telah dilakukan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 29 Mei 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu keluar dan bersosialisasi untuk menemukan pasangan impian. Terkait karir, jangan mengisolasi diri dan cobalah mencari bantuan jika aries berada dalam situasi sulit.
Sementara itu, mulailah fokus meningkatkan pola makan, terutama dengan mulai mengonsumsi makanan segar dan masakan rumahan. Terkait keuangan, manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang diharapkan.
Cinta Aries
Keluar dan berbaurlah, hari ini akan bermanfaat jika aries bersosialisasi. Tidak mungkin aries menemukan pasangan impian hanya dengan sekali bepergian.
