Ramalan Zodiak Leo 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Penting bagi zodiak leo untuk lebih berhati-hati hari ini. Jika benar-benar harus keluar dan mengemudi, pastikan leo merasa tenang dan terkendali.

Jangan lupa mengenakan helm jika leo bersepeda. Emosi kuat yang muncul saat ini cenderung memicu respons fisik yang bisa sangat kuat, bahkan sedikit kekerasan. Waspadai kecenderungan seperti itu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 29 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus bersikap diplomatis untuk menyelesaikan situasi dalam memilih pasangan yang tepat. Terkait karir, leo perlu mencari bimbingan dari seorang profesional jika merasa sedikit bingung mengenai situasi pekerjaan.

Sementara itu, perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat dan mengonsumsi lebih banyak buah serta sayuran. Terkait keuangan, seseorang dari luar negeri akan memberi leo keuntungan finansial dan pengakuan yang diharapkan.

Cinta Leo

Hari ini, leo akan menjadi pusat perhatian dan tidak dapat memutuskan pilihan di antara beberapa calon pasangan. Ini adalah masalah yang leo kira akan menyenangkan, tetapi kenyataannya leo tidak ingin menyakiti apa pun. Cobalah bersikap diplomatis untuk menyelesaikan situasi yang sulit ini.

Karir Leo