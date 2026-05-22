Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 23 Mei 2026: Karier, Percintaan Hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kondisi tersebut dapat membuat Libra merasa sedikit terganggu secara emosional jika tidak disikapi dengan tenang.
Selain itu, selama periode 23 Mei 2026, Libra juga perlu lebih berhati-hati dalam menjaga komunikasi dengan orang lain.
Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar apabila emosi tidak dikendalikan dengan baik.
Karena itu, menjaga kesabaran dan berpikir positif menjadi hal penting agar minggu ini dapat dilalui dengan lebih nyaman.
1. Karier
Dalam urusan pekerjaan, Libra disarankan menjaga sikap sabar saat menghadapi tekanan di tempat kerja.
Ada kemungkinan muncul gangguan atau perbedaan pendapat dengan rekan kerja yang membuat suasana kerja terasa kurang nyaman.
Meski begitu, pekerjaan tetap bisa berjalan lancar jika Libra mampu menjaga komunikasi dan tidak terbawa emosi saat menghadapi masalah.
2. Percintaan
Hubungan asmara Libra minggu ini berpotensi mengalami kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi yang baik.
Anda dan pasangan kemungkinan memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi suatu masalah.
Agar hubungan tetap harmonis, Libra perlu lebih terbuka dan mau mendengarkan pendapat pasangan.
Hindari membiarkan masalah kecil berlarut-larut karena dapat memicu ketegangan dalam hubungan.
3. Keuangan
Kondisi keuangan Libra diprediksi kurang memuaskan selama minggu ini. Pengeluaran tambahan yang muncul bisa membuat kondisi finansial terasa lebih berat dari biasanya.
Bahkan, ada kemungkinan Libra perlu meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Karena itu, penting untuk lebih bijak mengatur pengeluaran dan menghindari pembelian yang tidak terlalu penting.
4. Kesehatan
Dari sisi kesehatan, stres dan tekanan pikiran dapat memengaruhi kondisi tubuh Libra.
Ada kemungkinan muncul rasa nyeri pada kaki atau tubuh terasa cepat lelah akibat terlalu banyak berpikir.
Melakukan meditasi, relaksasi, atau meluangkan waktu untuk menenangkan diri akan membantu menjaga kondisi tubuh dan pikiran tetap stabil selama minggu ini.
