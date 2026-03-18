Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Leo dan Virgo. ( Freepik/ pikisuperstar)
JawaPos.com - Zodiak leo merasa gelisah dan ingin menjelajahi wilayah yang belum dikenal hari ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk merencanakan pertemuan dengan keluarga dan teman. Nikmati waktu yang menyenangkan ini dan cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir.
Biarkan spontanitas membimbingmu. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat semua orang yang dicintai bersama, jadi nikmatilah dan fokuslah untuk bersenang-senang dengan mereka.
Hari ini, zodiak virgo mencoba mencari tahu alasan-alasan yang telah mengubah hidupnya. Cobalah memahami pentingnya waktu untuk membuat kemajuan dalam hidup.
Nikmati waktu luang bersama teman-teman untuk memberi diri sendiri energi positif. Ini adalah waktu terbaik bagi virgo untuk merenung dan memperbaiki masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 22 Mei 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi, sehingga mungkin akan membuat zodiak leo kecewa atau terluka. Terkait karir, jangan ragu untuk berusaha semaksimal mungkin atau leo akan menyesali peluang yang ada.
Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar benda tajam karena leo berisiko mengalami cedera saat ini. Terkait keuangan, manfaatkan waktu ini untuk meraih tujuan karir dan keuangan serta mengatasi beberapa rintangan yang menghambat.
Cinta Leo
Hari ini mungkin akan membuat leo kecewa atau terluka dalam dunia percintaan, karena ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi. Leo mungkin sudah menduganya, dan hal ini sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Jangan biarkan berita ini membuat leo terlalu sedih, karena leo akan dapat pulih dengan cepat dan akan segera menemukan cinta lagi.
