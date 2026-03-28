Ramalan Zodiak Virgo 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tepat ketika zodiak virgo mengira semuanya sudah direncanakan dan berjalan lancar, cinta datang dan mengacaukan semuanya. Tiba-tiba, perhatian virgo teralihkan dan konsentrasi virgo hilang begitu saja saat seseorang menarik perhatian.

Hal ini bisa menjadi hal baik atau buruk, tergantung bagaimana virgo memandang situasi tersebut. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang sehat diantara keduanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 22 Mei 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Waspadalah karena zodiak virgo mungkin menghadapi beberapa hambatan serta kesalahpahaman dengan pasangan. Terkait karir, langkah meraih tujuan akan membawa virgo meraih kesuksesan dan kepuasan karir.

Sementara itu, virgo perlu tetap tenang saat mengemudi karena amarah di jalan raya menjadi kemungkinan terjadinya masalah. Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji berkat kerja keras yang virgo lakukan secara berkepanjangan.

Cinta Virgo

Jika sedang berkencan, virgo mungkin menghadapi beberapa hambatan dan kesalahpahaman dengan pasangan.

Kemungkinan besar hal-hal ini kecil, tetapi mungkin telah menyebabkan gangguan dalam alur dan energi di antara berdua. Virgo dapat mengharapkan kedamaian dan ketenangan segera kembali.