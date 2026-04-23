Ramalan Zodiak Scorpio 22 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, Sikap zodiak scorpio akan berubah drastis. Sisi rasional scorpio akan meningkat hari ini.

Suatu situasi mungkin membawa hal positif dan memaksa scorpio untuk melihat segala sesuatu dari perspektif baru. Ini mungkin awal dari babak baru dalam hidup, yang akan membantu scorpio mewujudkan impian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 22 Mei 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio akan mengalami beberapa masalah yang timbul akibat pertengkaran yang tidak perlu. Terkait karir, koneksi scorpio akan berguna dan seseorang akan mengulurkan tangan untuk membantu scorpio.

Sementara itu, jangan mendekati perairan dalam karena cedera serta kecelakaan di sekitar air diperkirakan terjadi. Pada ranah keuangan, upaya scorpio untuk meraih tujuan finansial akan membawa menuju arah yang benar.

Cinta Scorpio

Jika sudah berpasangan, mungkin scorpio akan mengalami beberapa masalah yang timbul akibat pertengkaran yang tidak perlu.

Situasi perselingkuhan akan muncul hari ini dan scorpio mungkin akan tergoda oleh pesona orang lain. Sebaiknya tarik napas dalam-dalam dan pikirkan kembali. Jangan lakukan sesuatu yang akan disesali.