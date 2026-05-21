4 Zodiak yang Selalu Diremehkan, Kerap Terabaikan dan Dipandang Sebelah Mata

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak akan mentoleransi pengakuan yang tidak adil. Mereka akan menuntut untuk diperlakukan secara layak.

Mereka cenderung memendam perasaan supaya tidak memicu drama dan pertengkaran. Padahal hal itu perlu diubah.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sudah mulai lelah karena selalu diremehkan dan dianggap tidak ada.

Pisces

Pisces selalu mendahulukan orang lain. Mereka ingin mendukung dan menyemangati mereka. Anda juga terus mengabaikan perasaan sendiri dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Anda perlu berani melawan siapapun yang menyakiti perasaan anda.

Virgo

Virgo membutuhkan pengakuan orang lain untuk merasa sukses. Anda merasa tidak ada yang menyadari seberapa keras anda sudah berjuang. Namun, tetap saja, anda berharap orang lain melihat semua usaha yang sudah anda lakukan.

Cancer

Cancer terbiasa menjadi pihak yang peduli. Namun, anda tidak seharusnya terus memberi tanpa menerima apa pun sebagai balasan. Meskipun anda mungkin tidak berharap banyak dari orang-orang tersayang, bukan berarti wajar jika anda tidak mendapatkan apa-apa.

Sagittarius

Sagittarius tidak takut saat bekerja keras. Namun jauh di dalam hati, anda sebenarnya lebih peduli daripada yang terlihat. Anda merasa tidak ada yang mengakui seberapa keras usaha anda dan seberapa besar tenaga yang anda lakukan. Anda merasa seperti tidak terlihat, padahal anda pantas mendapatkan apresiasi dan dukungan.