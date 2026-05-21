3 Zodiak yang Pendendam, Memaafkan Itu Kewajiban Namun Melupakan Urusan Belakangan

Ilustrasi dendam/freepik
JawaPos.com- Tiga zodiak ini adalah sosok pendendam. Mereka kerap menyimpan luka dibalik diam.
Mungkin mereka akan memaafkan anda, namun mereka tidak akan pernah lupa rasa sakit yang dialami.
Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini terkenal akan sifat pendendamnya.
Taurus
Taurus tidak mudah memaafkan dan melupakan. Mereka bisa sangat marah dan dendam, terutama jika seseorang melewati batas. Mereka menghargai permintaan maaf, namun bukan berarti langsung melupakan semuanya.
Scorpio
Scorpio tidak hanya sulit memaafkan tapi juga tidak bisa melupakan. Mereka bisa diam-diam menyusun rencana balas dendam seumur hidup jika perlu. Mereka menikmati proses balas dendam itu sendiri.
Capricorn
Capricorn adalah zodiak yang teguh pendirian. Mereka biasanya sudah langsung memutuskan perasaan mereka pada seseorang. Mereka bukan tipe yang memaafkan lalu melupakan, melainkan menyimpan dendam diam-diam.
***
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah