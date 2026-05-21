4 Zodiak Dikenal Paling Curiga, Perlu Tahu Niat Asli Sebelum Mau Didekati

JawaPos.com- Berikut zodiak yang hanya akan masuk ke dalam hubungan saat mereka benar-benar yakin, saat pasangannya punya visi yang sama.

Mereka hanya mau terbuka saat menemukan seseorang yang benar-benar mau berkomitmen.

Di luar itu, mereka akan selalu memasang sikap curiga dan selalu ingin tahu apa niat anda mendekati mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang perlu tahu apa niat anda sebenarnya sebelum memberikan hatinya.

Virgo

Virgo memperlakukan hubungan seperti kerja sama yang serius. Mereka perlu memastikan jika pasangan juga berada di sisi yang sama tentang arti sebuah hubungan. Jika pandangan mereka tidak sejalan, maka tidak ada alasan bagi virgo untuk bertahan.

Capricorn

Capricorn tidak ingin membuang waktu untuk drama. Mereka perlu mengetahui niat anda karena hal itu menunjukkan bahwa anda cukup dewasa untuk memahami dan mengungkapkan perasaan anda dengan jelas.

Leo

Leo hanya ingin bersama seseorang yang mencintai mereka dan mau diajak berkomitmen. Bagi leo, mereka ingin menjadi satu-satunya pilihan. Mereka membutuhkan pasangan yang jelas tentang perasaannya. Pasangan yang menganggap mereka adalah sosok yang terbaik.

Taurus

Taurus ingin tahu dengan jelas, apa yang diinginkan pasangannya sejak awal. Mereka biasanya menghindari hubungan yang santai, jadi jika mengetahui orang lain hanya mencari sesuatu yang seru dan sementara, mereka akan langsung kehilangan minat.