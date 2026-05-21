4 Zodiak Dikenal Paling Curiga, Perlu Tahu Niat Asli Sebelum Mau Didekati

Ilustrasi curiga/freepik
JawaPos.com- Berikut zodiak yang hanya akan masuk ke dalam hubungan saat mereka benar-benar yakin, saat pasangannya punya visi yang sama.
Mereka hanya mau terbuka saat menemukan seseorang yang benar-benar mau berkomitmen.
Di luar itu, mereka akan selalu memasang sikap curiga dan selalu ingin tahu apa niat anda mendekati mereka.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang perlu tahu apa niat anda sebenarnya sebelum memberikan hatinya.
Virgo
Virgo memperlakukan hubungan seperti kerja sama yang serius. Mereka perlu memastikan jika pasangan juga berada di sisi yang sama tentang arti sebuah hubungan. Jika pandangan mereka tidak sejalan, maka tidak ada alasan bagi virgo untuk bertahan.
Capricorn
Capricorn tidak ingin membuang waktu untuk drama. Mereka perlu mengetahui niat anda karena hal itu menunjukkan bahwa anda cukup dewasa untuk memahami dan mengungkapkan perasaan anda dengan jelas.
Leo
Leo hanya ingin bersama seseorang yang mencintai mereka dan mau diajak berkomitmen. Bagi leo, mereka ingin menjadi satu-satunya pilihan. Mereka membutuhkan pasangan yang jelas tentang perasaannya. Pasangan yang menganggap mereka adalah sosok yang terbaik.
Taurus
Taurus ingin tahu dengan jelas, apa yang diinginkan pasangannya sejak awal. Mereka biasanya menghindari hubungan yang santai, jadi jika mengetahui orang lain hanya mencari sesuatu yang seru dan sementara, mereka akan langsung kehilangan minat.
***
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah