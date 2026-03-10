Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah saatnya bagi zodiak leo untuk memberikan banyak cinta dan perhatian kepada semua orang terdekat. Habiskan lebih banyak waktu bersama keluargamu dengan melakukan aktivitas luar ruangan di malam hari.

Selain itu, hubungan persahabatan juga akan meningkat. Beri tahu teman dan keluarga betapa leo mencintai mereka. Mereka akan menerima cinta leo dengan sepenuh hati. Singkirkan ketegangan dan berusahalah untuk mendapatkan yang terbaik dari hari ini.

Zodiak virgo mungkin sedang merasa terasing dan kehilangan arah. Baru-baru ini, virgo merasa kurang sehat dan sedih, dan kemungkinan penyebabnya adalah masalah yang dihadapi dalam hubungan.

Cobalah untuk tidak mudah mempercayai orang lain, dan lebih baik mengenalnya secara baik terlebih dahulu. Luangkan waktu bersama dan kenali dia dengan baik dari luar dan dalam. Tidak disarankan untuk memutuskan semua komunikasi dengan orang ini.

Sebaliknya, melakukan percakapan atau diskusi yang sehat lebih disarankan. Cara terbaik untuk memperbaiki keadaan adalah melalui komunikasi, karena akan membantu mengungkapkan pikiran virgo dengan jelas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 21 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Suasana hati zodiak leo yang baik dan sikap perhatian akan membuat kehidupan romantis terasa sangat baik. Terkait karir, berikan upaya yang terbaik di tempat kerja jika leo mengharapkan untuk mendapatkan promosi.

Sementara itu, sebaiknya leo menghindari mengemudi karena kecelakaan sangat mungkin terjadi. Terkait keuangan, manfaatkan waktu ini untuk meraih tujuan karir dan keuangan serta mengatasi beberapa rintangan yang menghambat.