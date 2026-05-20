Ramalan Zodiak Aquarius Kamis, 21 Mei 2026: Waktu Tidak Stabil, Keuangan Perlu Hemat

JawaPos.com - Minggu ini Aquarius diprediksi akan menghadapi situasi yang cukup menyita waktu dan tenaga.

Beberapa rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga ada pekerjaan yang tertunda.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menyesuaikan ekspektasi agar tidak terlalu kecewa dengan hasil yang diperoleh.

Sikap terlalu berharap berlebihan dapat membuat Anda merasa tidak puas. Dengan tetap tenang dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, minggu ini tetap dapat dilalui dengan lebih baik.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius Kamis, 21 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aquarius perlu menjaga sikap optimis dan tetap tenang meskipun hasil kerja belum maksimal. Tekanan pekerjaan dapat membuat Anda merasa kurang puas terhadap performa sendiri.

Namun, dengan sikap yang lebih santai dan tidak terlalu terbebani, peluang untuk memperbaiki hasil kerja tetap terbuka.

Fokus pada proses akan membantu Anda mencapai perkembangan secara bertahap.