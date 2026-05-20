Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.37 WIB

4 Zodiak yang Tidak Sadar Jika Sedang Ditaksir, Tidak Peka dengan Pendekatan yang Dilakukan Orang Lain

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak mungkin terlihat sangat pandai membaca situasi. Mereka bisa langsung tau saat seseorang sedang menyukai mereka.

Namun, ada juga zodiak yang tidak peka terhadap bahasa tubuh ataupun ekspresi seseorang.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang merasa sering tidak sadar sedang ditaksir, padahal sudah ada kode keras. 

Aquarius biasanya sibuk memikirkan hal-hal lain, sehingga kode halus seringkali tidak mereka tangkap. Aquarius biasanya sibuk memikirkan hal lain. Jika anda ingin mereka mengetahui keberadaaan anda, anda harus menyampaikan secara jelas dan langsung. Memberi petunjuk atau kode kemungkinan besar tidak akan berhasil.

Capricorn cenderung memahami perkataan secara biasa saja. Mereka menghargai keterbukaan. Mereka lebih suka seseorang yang mengucapkan perasaannya secara langsung, meskipun terasa sangat canggung, daripada harus menebak-nebak isi hati. Bagi capricorn kebenaran jauh lebih efisien.

Cancer mudah merasa insecure. Akibatnya, meskipun seseorang sudah terang-terangan flirting, mereka tetap merasa ada kesalahpahaman. Cancer justru memilih berasumsi bahwa tidak ada yang menyukai mereka.

Scorpio terkenal sangat pesimis. Scorpio selalu mencari sesuatu untuk dikhawatirkan. Mereka kesulitan untuk menikmati momen bahagia. Oleh karena itu, scorpio memilih menjaga ekspektasi agar tetap rendah. 

Editor: Novia Tri Astuti
