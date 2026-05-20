Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 21 Mei 2026: Saat Keseimbangan Membuka Jalan Baru

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini membawa energi yang terasa lebih ringan bagi Libra. Pergerakan Matahari ke Gemini membuat pikiran menjadi lebih terbuka, rasa ingin tahu meningkat, dan keinginan untuk belajar atau memahami sesuatu menjadi lebih kuat.
Bagi Libra yang selalu mencari keseimbangan, energi ini terasa cukup selaras. Namun, ada pesan penting yang dibawa hari ini: tidak semua hal harus segera menemukan jawaban sempurna.
Terkadang, fleksibilitas justru memberi ruang bagi solusi terbaik. Di sisi emosional, Bulan di Leo membangkitkan kebutuhan akan perhatian, kehangatan, dan hubungan yang terasa tulus.
Kamu mungkin lebih selektif terhadap orang maupun lingkungan yang memberi rasa nyaman.
Hari ini menjadi waktu yang baik untuk mendekat pada hal-hal yang membuatmu merasa dihargai tanpa kehilangan ketenangan batin sendiri.
Yuk simak ramalan lengkap zodiak Libra pada Kamis, 21 Mei 2026 seperti dilansir dari laman Astroscope.
Cinta dan Hubungan Libra
Dalam urusan asmara, energi hari ini membuat sisi romantis Libra terasa lebih berani dari biasanya.
Pengaruh Bulan di Leo membawa semangat baru dalam mengekspresikan kasih sayang. Kamu mungkin ingin mendapatkan perhatian yang lebih jelas atau melihat bukti nyata dari perasaan seseorang.
Namun, ada tantangan kecil yang perlu diperhatikan. Hubungan Bulan dengan Mars berpotensi memunculkan rasa sensitif, terutama jika kamu merasa diabaikan atau kurang dipahami.
