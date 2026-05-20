Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.34 WIB

4 Zodiak yang Menganggap Putus Sebagai Aib, Kerap Menyalahkan Diri Sendiri karena Perpisahan

Ilustrasi putus cinta/freepik

JawaPos.com-Diputuskan pasangan bukan sebuah aib dan mutlak kesalahan anda. Itu juga bukan berarti anda tidak layak dicintai.

Terkadang, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah akhirnya karena kalian memang tidak cocok satu sama lain.

Berikut empat zodiak  yang menganggap putus cinta sebagai kesalahan pribadi, padahal sebenarnya mereka tidak melakukan apapun yang salah, dikutip dari Worldcollection.

Cancer adalah salah satu zodiak yang paling sensitif. Meski mereka mudah memaafkan dan selalu melihat sisi baik orang lain, mereka tidak melakukan hal yang sama pada diri sendiri. Cancer biasanya sangat baik dalam menghibur orang patah hati. Namun, ketika mereka sendiri yang mengalaminya, mereka justru melupakan hal itu. 

Saat hubungan berakhir mereka sulit percaya bahwa pasangannya bisa saja bersalah karena mereka menganggap orang tersebut sempurna. Pisces termasuk zodiak paling baik hati dan lembut. Mereka memiliki banyak hal indah untuk ditawarkan. 

Saat hubungan berakhir, taurus merasa kejadian itu membuktikan bahwa mereka akan sendirian selamanya. Faktanya menemukan cinta sejati jarang terjadi pada percobaan pertama. Semua orang pernah mengalami patah hati. Yang terpenting adalah apakah anda mampu bangkit untuk menemukan cinta lagi.

Virgo mulai mempertanyakan nilai di dalam dirinya. Virgo adalah tipe overthinker yang akan mencoba mengkritik setiap detail perpisahan agar semuanya terasa masuk akal. Mereka mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya merekalah masalahnya. Padahal virgo juga layak dicintai, mereka hanya belum menemukan sosok yang tepat.  

Editor: Novia Tri Astuti
