Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 21 Mei 2026: Aura Bersinar, Saatnya Tampil dan Percaya Diri

JawaPos.com - Hari ini menjadi momen yang cukup kuat bagi Leo. Pergerakan Bulan ke elemen api membangkitkan kembali rasa percaya diri, semangat, dan energi alami yang selama ini menjadi kekuatanmu.

Kamu mungkin merasa lebih mudah mengekspresikan diri, lebih berani tampil, dan lebih siap mengambil peran penting dalam berbagai situasi.

Energi ini sangat selaras dengan karakter Leo yang senang bersinar dan memberi pengaruh positif pada lingkungan sekitar.

Di sisi lain, Matahari yang berada di tanda udara membawa dorongan untuk berpikir lebih cepat, membuka wawasan, dan memperluas interaksi.

Hubungan harmonis antara Bulan dan Matahari membantu pikiran serta perasaan berjalan lebih seimbang sehingga suasana hati terasa lebih ringan.

Meski begitu, ketegangan kecil dengan Mars dapat memunculkan rasa tidak sabar atau keinginan bertindak cepat. Jika kamu mampu menahan reaksi sesaat, kehangatan alami Leo akan menjadi kekuatan utama hari ini.

Yuk simak ramalan lengkap Leo dalam aspek cinta, karier, dan keberuntungan seperti diansir dari Astroscope.