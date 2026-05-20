4 Zodiak yang Jarang Bersyukur Saat Pacaran, Membutuhkan Kriteria Pasangan yang Benar-Benar Tepat

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini memiliki sifat yang tidak mudah ditebak.
Oleh karena itu, mereka membutuhkan pasangan yang perlu ekstra sabar, perhatian, dan memberi mereka kepastian.
Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang membutuhkan kriteria pasangan yang benar-benar tepat, karena sikap mereka yang cukup menantang.
Scorpio
Scorpio menjadi salah satu zodiak yang paling sulit dipahami di dalam hubungan. Mereka memiliki sifat moody dan tempramental. Oleh karena itu, mereka membutuhkan kepastian dan kesabaran dari pasangan. Mereka memiliki keinginan emosional yang kuat, namun di sisi lain juga bisa bersikap tertutup dan misterius.
Aquarius
Aquarius memiliki prinsip yang kuat untuk kebutuhan pribadi. Mereka cenderung lebih fokus pada pemikiran logis daripada ikatan emosional, sehingga pasangan terkadang kesulitan membangun koneksi yang lebih dalam.
Capricorn
Capricorn juga dikenal tradisional dan memiliki banyak standar yang cukup tinggi. Capricorn juga sangat berhati-hati secara emosional. Mereka membutuhkan pasangan yang sabar, pengertian, dan bekerja keras untuk bisa dipercaya.
Sagittarius
Sagittarius selalu mencari hal-hal baru, spontanitas, dan keseruan yang sulit diimbangi oleh pasangannya. Mereka terkenal sangat blak-blakan dan jujur, yang terkadang bisa melukai perasaan pasangannya.
