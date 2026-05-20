Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 20 Mei 2026 | 17.55 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan mengalami kemajuan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan pada hari ini. Kerja keras dan usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga Anda bisa merasa lebih percaya diri menjalani aktivitas.

Meski ada tantangan dalam urusan pekerjaan, Capricorn tetap memiliki kemampuan untuk mengatasinya dengan baik. Sikap disiplin dan fokus menjadi kunci utama agar segala target dapat tercapai sesuai harapan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (20/5), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini membawa perkembangan positif bagi Capricorn. Anda akan lebih mudah mencapai kemajuan melalui kemampuan dan usaha sendiri. Hasil dari kerja keras yang dilakukan perlahan mulai terlihat nyata dan memberikan rasa puas. Tetap pertahankan konsistensi agar pencapaian yang diraih semakin maksimal.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn berjalan cukup harmonis. Anda dan pasangan mampu membangun komunikasi yang baik sehingga hubungan terasa lebih nyaman dan menyenangkan.

Pasangan juga akan menghargai perhatian serta sikap dewasa yang Anda tunjukkan dalam menjaga hubungan. Bagi Capricorn yang masih sendiri, energi positif hari ini dapat membantu Anda lebih mudah menarik perhatian seseorang yang spesial.

Karier Capricorn

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn kemungkinan menghadapi tekanan yang meningkat. Tanggung jawab yang bertambah membuat Anda perlu bekerja lebih teliti dan mampu mengatur prioritas dengan baik.

Selain itu, kerja sama dari rekan kerja mungkin belum berjalan sesuai harapan. Meski demikian, kemampuan Anda dalam mengelola situasi dengan tenang akan membantu menyelesaikan tantangan secara efektif.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan secara umum cukup baik, meskipun ada kemungkinan muncul rasa nyeri ringan pada paha atau kaki. Aktivitas yang padat bisa menjadi penyebab tubuh terasa lebih cepat lelah.

Karena itu, penting untuk menjaga stamina dengan istirahat cukup dan menghindari aktivitas fisik berlebihan. Peregangan ringan juga dapat membantu mengurangi ketegangan otot.

Keuangan Capricorn

Keuangan Capricorn menunjukkan perkembangan yang positif. Pengelolaan finansial berjalan cukup baik sehingga Anda memiliki peluang untuk menambah tabungan.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk lebih disiplin mengatur pengeluaran. Memanfaatkan kondisi finansial yang stabil untuk perencanaan jangka panjang akan memberikan manfaat besar di masa depan.

Editor: Kuswandi
