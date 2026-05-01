Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com – Hari ini baik untuk memprioritaskan hal-hal yang paling penting, zodiak aries. Temukan keseimbangan yang baik antara keluarga, hubungan, dan pekerjaan.
Aries mungkin menderita karena terlalu fokus pada satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya. Pemikiran dan perencanaan yang aries lakukan mengenai masalah-masalah ini akan membawa kelegaan dan kejernihan mental.
Hari ini tepat bagi zodiak taurus untuk berkumpul bersama teman-teman dan bersenang-senang. Hari ini baik untuk berbagi pikiran yang selama ini taurus pendam. Sudah lama taurus tidak bersenang-senang dan berpetualang.
Jadi, manfaatkan hari ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Pergi keluar bersama teman-teman, bersenang-senang, dan segarkan pikiran serta tubuh.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 20 Mei 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries mungkin akan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari pasangan hari ini. Terkait karir, lakukan upaya terbaik saat aries mendapatkan kesempatan untuk memulai bisnis sampingan sendiri.
Sementara itu, jangan terlalu lama berada di luar ruangan karena agar aries tidak terkena sengatan matahari. Terkait keuangan, bergembiralah karena setiap transaksi keuangan yang dilakukan saat ini akan memberikan keuntungan besar.
Cinta Aries
Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, aries mungkin akan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan hari ini. Pasangan akan mengunjungi aries atau berencana pindah rumah di daerah aries tinggal. Aries akan sangat senang menerima kabar ini. Gunakan hari ini untuk mempersiapkan kedatangannya.
