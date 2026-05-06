Ramalan Zodiak Gemini 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Prospek hari ini seharusnya cocok untuk pribadi zodiak gemini yang dinamis dan idealis. Terdapat beberapa kritik yang beredar, dan gemini tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyisipkan ironi terkenal saat berkomentar.

Pandangan gemini tentang kekakuan perusahaan dan sikap konformis sudah terkenal. Tetapi hari ini, selera humor gemini akan menang dan orang-orang akan mendengarkan gemini dengan senang hati.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 20 Mei 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Jika pasangan selalu mendukung zodiak gemini, cobalah menjadikan hubungan dengannya lebih serius. Terkait karir, perencanaan yang cermat sangat diperlukan jika gemini berpikir untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, hindari kecelakaan dan berhati-hatilah saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan keuntungan finansial dan pengakuan dengan mudah.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan dapat memberikan energi positif serta dorongan yang dibutuhkan.

Gemini mungkin dapat melihat lebih jelas siapa orang-orang yang mendukung dan tidak. Jika pasangan termasuk dalam kategori yang selalu mendukung, cobalah menjadikan hubungan dengannya lebih serius.