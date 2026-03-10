Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin dikelilingi oleh masalah yang membuat kehilangan ketenangan pikiran hari ini. Gemini mungkin merasa frustrasi dan kesal. Ini bukanlah waktu terbaik untuk gemini, tetapi masa-masa ini tidak akan berlangsung lama.

Cobalah untuk mengatasi satu hal dalam satu waktu. Jika merasa berbicara dengan seseorang dapat membantu gemini menjadi lebih baik, maka lakukanlah.

Penting bagi zodiak cancer untuk menghindari pertengkaran dengan anggota keluarga atau teman, karena hal itu bisa membuat cancer merajuk sepanjang hari. Cobalah menginvestasikan waktu dengan bijak, sehingga cancer dapat bangga dengan pilihan yang dibuat di penghujung hari.

Jangan biarkan urusan pekerjaan memisahkanmu dari keluarga. Penting untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman. Hal itu pasti akan membuat cancer merasa lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 20 Mei 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Jika pasangan selalu mendukung zodiak gemini, cobalah menjadikan hubungan dengannya lebih serius. Terkait karir, perencanaan yang cermat sangat diperlukan jika gemini berpikir untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, hindari kecelakaan dan berhati-hatilah saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan keuntungan finansial dan pengakuan dengan mudah.

Cinta Gemini