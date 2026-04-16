Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra perlu menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan intuisi untuk menemukan solusi atas masalah sulit yang sedang dihadapi. Hidup memiliki rintangannya sendiri, dan mungkin sulit untuk melewatinya.
Serahkan diri pada intuisi untuk membimbing mengenai apa yang benar dan salah. Beranilah dan ikuti apa yang terasa benar bagi diri sendiri.
Zodiak scorpio merasa kewalahan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Cobalah menyeimbangkan pekerjaan serta mengendalikan emosi. Scorpio mungkin juga merasa perlu beristirahat atau melakukan perjalanan panjang.
Tetapi, tanggung jawab yang scorpio pikul mungkin memaksa untuk membatalkannya. Hari ini mungkin terasa seperti tantangan, karena scorpio perlu menyeimbangkan emosi. Sangat penting untuk membuat prioritas dan tidak fokus untuk menyenangkan orang lain.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 20 Mei 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra bisa merencanakan perjalanan wisata yang menyenangkan dengan pasangan untuk memberikan semangat baru dalam hubungan. Terkait karir, usaha libra akhirnya membuahkan hasil dan memberi libra kesempatan untuk merencanakan masa depan sesuai keinginan.
Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi atau memasak karena cedera ringan mungkin terjadi hari ini. Terkait keuangan, susun strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan, sehingga kesulitan di masa depan tidak menghapus keuntungan yang telah diraih.
Cinta Libra
Libra mungkin akan terpesona oleh kepribadian pasangan yang kuat. Untuk menikmati kebersamaan, libra sebaiknya merencanakan perjalanan wisata yang menyenangkan ke tempat yang tenang dan tidak mengganggu.
