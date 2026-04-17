Ramalan Zodiak Scorpio 20 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak scorpio merasa kewalahan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Cobalah menyeimbangkan pekerjaan serta mengendalikan emosi. Scorpio mungkin juga merasa perlu beristirahat atau melakukan perjalanan panjang.
Tetapi, tanggung jawab yang scorpio pikul mungkin memaksa untuk membatalkannya. Hari ini mungkin terasa seperti tantangan, karena scorpio perlu menyeimbangkan emosi. Sangat penting untuk membuat prioritas dan tidak fokus untuk menyenangkan orang lain.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Rabu, 20 Mei 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari bahwa zodiak scorpio peduli padanya. Terkait karir, jangan melakukan kesalahan selama periode ini karena scorpio akan mendapatkan promosi atau terobosan bisnis hari ini.
Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sakit perut pada hari ini. Pada ranah keuangan, upaya scorpio untuk meraih tujuan finansial akan membawa menuju arah yang benar.
Cinta Scorpio
Pastikan scorpio menjadi teman yang setia dan baik bagi pasangan. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari bahwa scorpio peduli padanya. Bersenang-senanglah dan berbagi momen serius serta kasih sayang bersama.
Karir Scorpio
Kemungkinan besar, scorpio akan mendapatkan promosi atau terobosan bisnis. Usahakan untuk tidak melakukan kesalahan selama periode ini. Tetap waspada karena scorpio mungkin akan mendapatkan dorongan yang telah diperjuangkan dengan keras.
