Leni Setya Wati
Rabu, 20 Mei 2026 | 01.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Hari Rabu 20 Mei 2026: Intuisi Menguat, Saatnya Memilih Ketenangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/ilyarocket)

JawaPos.com - Pisces yang lahir pada 19 Februari hingga 20 Maret diprediksi mengalami perubahan energi batin hari ini.

Pergerakan Merkurius ke Taurus membuat ritme berpikir melambat dan lebih stabil, memberi ruang bagi Pisces untuk menata pikiran serta emosi dengan lebih tenang.

Kamu mungkin merasakan perubahan ini lebih dulu lewat perasaan atau respons tubuh sebelum mampu menjelaskannya dengan kata-kata.

Sebagai zodiak yang sangat intuitif, Pisces memang sering memahami sesuatu melalui firasat lebih dahulu dibanding logika.

Energi hari ini mendukung ketenangan dan refleksi. Alih-alih terburu-buru mencari jawaban, biarkan dirimu mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh intuisi.

Menjelang malam, suasana hati diprediksi menjadi lebih tenang dan membawa rasa nyaman yang perlahan kembali.

Dikutip dari Astroscope, berikut ramalan zodiak Pisces secara lengkap pada Rabu 20 Mei 2026.

Ramalan Cinta Pisces

Dalam urusan asmara, hari ini mendukung komunikasi yang jujur namun tetap lembut. Pengaruh Merkurius di Taurus membantu Pisces menyampaikan perasaan dengan lebih sederhana, jelas, dan stabil.

Pisces dikenal membutuhkan keamanan emosional dalam hubungan. Karena itu, energi hari ini lebih cocok untuk membangun kedekatan melalui perhatian kecil, sentuhan hangat, dan komunikasi yang tulus dibanding drama yang melelahkan.

Bagi Pisces yang sedang dekat dengan seseorang, intuisi terasa lebih kuat dan bisa membantu memahami hal-hal yang tidak diucapkan secara langsung.

Meski demikian, hindari terlalu cepat mengidealkan seseorang sebelum melihat konsistensi sikapnya.

Untuk Pisces yang masih sendiri, ketertarikan kemungkinan mengarah pada sosok yang tenang, sabar, dan memberi rasa aman. Pilihan ini justru membawa energi yang lebih positif.

