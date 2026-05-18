4 Zodiak yang Terjebak di Dalam Lingkaran HTS, Mudah Termakan dengan Janji-Janji Palsu

JawaPos.com-HTS alias hubungan tanpa status memang tidak pernah ideal jika anda masih mengedepankan perasaan yang mendalam.

Semuanya tidak akan berkembang karena memang HTS tujuannya hanya untuk bersenang-senang.

Namun, keempat zodiak berikut bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam hubungan abu-abu atau HTS.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sering tertipu karena terjebak di dalam HTS yang penuh dengan ketidakpastian.

Pisces

Pisces bisa saja mengira orang manipulatif sedang bersikap jujur dan tulus. Anda bisa terjebak di dalam hubungan tanpa kepastian karena bahkan tidak pernah berpikir bahwa orang tersebut sedang mempermainkan anda. Namun, hal itu bukan berarti anda mudah dibodohi, namun anda mencintai dengan tulus.

Sagittarius

Sagittarius ingin percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Saat seseorang memanipulasi dan redflag, anda justru berusaha memaklumi demi memberikan kesempatan kedua.

Libra

Libra akan fokus pada kelebihan pasangan sambil mengabaikan kekurangan pasangan. Anda berharap mereka akan berubah dan memperlakukan anda dengan baik pada akhirnya.

Aries

Aries sering terjebak di dalam hubungan tanpa kepastian karena membiarkan hati mengalahkan akal sehat. Bahkan disaat tindakan mereka sebenarnya tidak sesuai dengan ucapan mereka, anda masih saja terbawa dengan kata-kata manis yang mereka ucapkan.