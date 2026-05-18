Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 19 Mei 2026: Saatnya Menjaga Hati, Menata Prioritas, dan Memilih yang Bermakna

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/PearPran)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari – 18 Februari) diprediksi menjalani hari dengan energi yang lebih lembut dan personal.

Pergerakan Venus dan Bulan ke Cancer membawa perhatian pada rumah, hubungan terdekat, serta kebutuhan akan keamanan emosional.

Bagi Aquarius yang dikenal mandiri, logis, dan terbuka terhadap banyak hal, suasana hari ini mungkin terasa berbeda. Fokus bergeser dari dunia luar menuju hal-hal yang lebih dekat dan bersifat pribadi.

Hari ini menjadi pengingat bahwa tidak semua jawaban harus dicari dengan logika. Terkadang, ketenangan justru datang saat Aquarius memberi ruang pada perasaan dan memperhatikan apa yang benar-benar penting.

Menjelang malam, keseimbangan antara pikiran dan hati membantu Aquarius menemukan ketenangan yang lebih nyata.

Seperti dilansir dari laman Astroscope, berikut adalah ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Aquarius.

Cinta dan Hubungan

Dalam urusan asmara, Aquarius diprediksi lebih membutuhkan kehangatan dan kepastian emosional.

Meski biasanya nyaman menjaga jarak dan mengandalkan logika, energi hari ini mendorong Aquarius untuk lebih terbuka menunjukkan perhatian.

Hubungan harmonis Venus dan Mars mendukung komunikasi yang tulus, perhatian sederhana, hingga tindakan kecil yang memberi rasa aman.

Bagi Aquarius yang sedang menjalin hubungan, momen sederhana seperti memberi dukungan, menanyakan kabar, atau hadir secara emosional bisa memberi dampak besar.

Sementara bagi yang masih sendiri, energi hari ini mendukung munculnya kedekatan yang berkembang perlahan namun terasa nyaman.