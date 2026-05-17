5 Shio Ini Disebut Sulit Jatuh Miskin karena Pandai Mengelola Finansial, Rezekinya Stabil dan Hidupnya Makin Mapan

JawaPos.Com - Mengatur keuangan dengan baik sering menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan stabil.

Banyak orang mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar, tetapi tidak semuanya mampu mempertahankan kondisi finansial tetap aman dalam jangka panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki kemampuan alami dalam mengelola uang, membaca peluang, dan menjaga kestabilan hidup.

Mereka dikenal tidak mudah panik saat menghadapi masalah ekonomi dan cenderung memiliki strategi yang matang dalam mengambil keputusan finansial.

Menariknya, pemilik shio tertentu juga dikenal lebih disiplin, sabar, dan tidak mudah tergoda menghabiskan uang untuk hal yang kurang penting.

Karena itulah rezeki mereka dipercaya lebih stabil dan kehidupan perlahan menjadi semakin mapan dari waktu ke waktu.

Dilansir dari kanal Youtube Koko Lie Tarot, inilah lima shio yang disebut sulit jatuh miskin karena pandai mengelola finansial dan memiliki jalan rezeki yang cukup baik.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai salah satu shio yang paling teliti dalam urusan uang.

Mereka jarang menggunakan penghasilan tanpa perhitungan yang jelas.

Sebelum membeli sesuatu, pemilik shio ini biasanya memikirkan manfaatnya terlebih dahulu dan mempertimbangkan kondisi keuangan jangka panjang.

Karena sifat hati-hati tersebut, banyak pemilik shio Tikus mampu menjaga kestabilan finansial meskipun kondisi ekonomi sedang tidak menentu.

Mereka juga dikenal cukup pintar mencari peluang tambahan untuk meningkatkan penghasilan.

Walaupun terlihat sederhana, sebenarnya mereka memiliki kemampuan membaca situasi yang sangat baik dalam urusan bisnis maupun pekerjaan.