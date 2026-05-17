Jangan Pancing! 3 Zodiak ini Bisa jadi Antagonis saat Tertekan

JawaPos.com - Jangan pernah salah sangka dengan ketenangan seseorang. Dalam dunia astrologi, tidak semua zodiak akan diam saja saat dipojokkan. Ada beberapa rasi bintang yang memiliki ambang batas kesabaran tertentu, dan jika Anda berani melewati garis tersebut, mereka tidak akan ragu untuk berganti peran menjadi sosok "antagonis" demi membela diri.

Meskipun beberapa zodiak dikenal sangat suka menyenangkan orang lain secara berlebihan, kelompok zodiak ini justru tidak keberatan dicap sebagai penjahat. Mereka tidak haus akan konflik, namun mereka akan memainkan peran antagonis tersebut dengan sangat baik jika situasi atau orang di sekitar mereka mendorong mereka untuk melakukannya.

Menariknya, mereka tidak selalu ingin menjadi orang jahat dalam keseharian. Dibutuhkan pemicu yang spesifik atau provokasi yang ekstrem untuk mengubah energi malaikat mereka menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Emosi yang terpendam atau ambisi yang terhalang sering kali menjadi bahan bakar perubahan karakter ini.

Dilansir dari YourTango, ada tiga zodiak yang memiliki sisi gelap yang bisa meledak seketika saat diprovokasi. Memahami dinamika ini penting agar kita tahu kapan harus mundur sebelum mereka melepaskan sisi antagonisnya.

1. Scorpio: Si Misterius dengan Intensitas Emosional Tinggi Scorpio dikenal sebagai tipe orang yang sangat pendiam dan lihai menyimpan perasaan sampai pada titik di mana mereka tidak sanggup lagi menahannya. Bagi banyak orang, Scorpio terlihat tenang di permukaan, namun di bawahnya terdapat emosi yang mendalam dan intens. Mereka tidak mencari masalah, tetapi mereka tidak akan mundur jika diprovokasi terlalu jauh.

Menurut astrolog Celine Diong, sifat ini berakar dari intensitas emosional yang dimiliki Scorpio. Dari perubahan suasana hati yang drastis hingga kebutuhan alami untuk membalas dendam, mereka terkadang membiarkan emosi merajalela tanpa sengaja. Ketika Scorpio merasa dikhianati, mereka tidak akan ragu untuk menjadi sosok yang paling menakutkan bagi musuhnya.

Zodiak ini sangat suka memegang kendali dalam setiap situasi, bahkan jika orang lain tidak menyadarinya. Hal ini sering kali berujung pada perebutan kekuasaan atau manipulasi emosional ketika mereka merasa situasi sudah di luar kendali mereka. Menjadi tokoh antagonis adalah cara mereka untuk merebut kembali kendali yang hilang.

Meskipun terlihat kejam, Scorpio sering kali bertindak karena dorongan hati yang kuat untuk melindungi diri. Diong memperingatkan bahwa menuruti dorongan hati ini terkadang bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada manfaatnya. Bagi Scorpio, tantangannya adalah belajar menyalurkan intensitas tersebut ke arah yang lebih konstruktif daripada destruktif.