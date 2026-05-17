Ramalan Hari Keberuntungan Zodiak 18-24 Mei 2026: Gemini dan Cancer Paling Hoki!

JawaPos.com - Minggu besok alam semesta sedang bekerja dengan cara yang ajaib untuk membimbing Anda menuju kesuksesan. Alih-alih memaksakan kehendak sendiri, periode 18 hingga 24 Mei 2026 mengajak Anda untuk mengikuti arus energi kosmik yang membawa pesan keberuntungan bagi setiap zodiak.

Awal pekan ini akan terasa sangat aktif dengan pergerakan Mars yang memasuki Taurus pada hari Senin, 18 Mei, serta Venus yang beralih ke Cancer. Ini adalah momen krusial untuk menarik napas dalam-dalam, memperlambat ritme, dan mempertimbangkan setiap pilihan secara matang daripada sekadar terburu-buru maju tanpa arah yang jelas.

Memasuki hari Rabu, 20 Mei, Musim Gemini resmi dimulai dan akan diikuti oleh fenomena langka Uranus Cazimi pada hari Jumat, 22 Mei. Kombinasi Gemini dan Uranus dikenal sering membawa kejutan tak terduga yang bisa mengubah arah hidup Anda dalam sekejap, sehingga sikap fleksibel sangat dibutuhkan minggu ini.

Dilansir dari YourTango, Minggu (17/5), rahasia keberuntungan minggu ini terletak pada kemampuan Anda untuk tidak melawan perubahan. Saat kejutan muncul, ingatlah bahwa sering kali lebih baik mengikuti arus daripada harus terseret olehnya. Berikut adalah hari paling beruntung untuk setiap zodiak sepanjang minggu ini.

Aries, Taurus, Gemini: Waktunya Eksekusi dan Kejutan

Aries (Hari Paling Beruntung: Sabtu, 23 Mei) Setelah sebulan penuh dengan kesibukan yang menarik Anda ke berbagai arah, Sabtu ini adalah waktu untuk berhenti sejenak. Munculnya Bulan Kuartal Pertama di Virgo mengajak Anda untuk melakukan perawatan diri dan mengevaluasi prioritas. Pastikan setiap tindakan Anda selaras dengan tujuan jangka panjang agar kesuksesan yang diraih bersifat permanen.

Taurus (Hari Paling Beruntung: Senin, 18 Mei) Senin ini adalah saatnya mengejar impian tanpa ragu karena Mars resmi memasuki zodiak Anda. Tekad Anda akan meningkat tajam untuk mewujudkan keinginan secara mandiri, baik dalam karier maupun urusan pribadi. Namun, tetap jaga keseimbangan agar tidak mengalami kelelahan sebelum benar-benar mencapai garis finis.

Gemini (Hari Paling Beruntung: Jumat, 22 Mei) Selamat datang di musim Anda! Matahari memasuki Gemini pada hari Rabu, namun puncaknya terjadi pada Jumat saat Uranus Cazimi membawa momen kejutan yang tak terlupakan. Perubahan ini bersifat sangat pribadi, mulai dari penampilan hingga kepercayaan diri Anda, jadi terimalah ke mana pun energi positif ini menuntun Anda.