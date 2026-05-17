Ramalan Hari Keberuntungan Zodiak 18-24 Mei 2026: Gemini dan Cancer Paling Hoki!

Ilustrasi zodiak-zodiak ini akan dilimpahi keberuntungan pekan ketiga Mei. (Magnific)
JawaPos.com - Minggu besok alam semesta sedang bekerja dengan cara yang ajaib untuk membimbing Anda menuju kesuksesan. Alih-alih memaksakan kehendak sendiri, periode 18 hingga 24 Mei 2026 mengajak Anda untuk mengikuti arus energi kosmik yang membawa pesan keberuntungan bagi setiap zodiak.
Awal pekan ini akan terasa sangat aktif dengan pergerakan Mars yang memasuki Taurus pada hari Senin, 18 Mei, serta Venus yang beralih ke Cancer. Ini adalah momen krusial untuk menarik napas dalam-dalam, memperlambat ritme, dan mempertimbangkan setiap pilihan secara matang daripada sekadar terburu-buru maju tanpa arah yang jelas.
Memasuki hari Rabu, 20 Mei, Musim Gemini resmi dimulai dan akan diikuti oleh fenomena langka Uranus Cazimi pada hari Jumat, 22 Mei. Kombinasi Gemini dan Uranus dikenal sering membawa kejutan tak terduga yang bisa mengubah arah hidup Anda dalam sekejap, sehingga sikap fleksibel sangat dibutuhkan minggu ini.
Dilansir dari YourTango, Minggu (17/5), rahasia keberuntungan minggu ini terletak pada kemampuan Anda untuk tidak melawan perubahan. Saat kejutan muncul, ingatlah bahwa sering kali lebih baik mengikuti arus daripada harus terseret olehnya. Berikut adalah hari paling beruntung untuk setiap zodiak sepanjang minggu ini.
Aries, Taurus, Gemini: Waktunya Eksekusi dan Kejutan
Setelah sebulan penuh dengan kesibukan yang menarik Anda ke berbagai arah, Sabtu ini adalah waktu untuk berhenti sejenak. Munculnya Bulan Kuartal Pertama di Virgo mengajak Anda untuk melakukan perawatan diri dan mengevaluasi prioritas. Pastikan setiap tindakan Anda selaras dengan tujuan jangka panjang agar kesuksesan yang diraih bersifat permanen.
Senin ini adalah saatnya mengejar impian tanpa ragu karena Mars resmi memasuki zodiak Anda. Tekad Anda akan meningkat tajam untuk mewujudkan keinginan secara mandiri, baik dalam karier maupun urusan pribadi. Namun, tetap jaga keseimbangan agar tidak mengalami kelelahan sebelum benar-benar mencapai garis finis.
Selamat datang di musim Anda! Matahari memasuki Gemini pada hari Rabu, namun puncaknya terjadi pada Jumat saat Uranus Cazimi membawa momen kejutan yang tak terlupakan. Perubahan ini bersifat sangat pribadi, mulai dari penampilan hingga kepercayaan diri Anda, jadi terimalah ke mana pun energi positif ini menuntun Anda.
Cancer, Leo, Virgo: Kelimpahan dan Transformasi Karier
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!