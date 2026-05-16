4 Zodiak yang Menghindari Konflik, Pertengkaran Terasa Sangat Melelahkan

JawaPos.com - Beberapa orang suka dengan berdebat. Mereka menikmati kemenangan dengan pendapat mereka yang telak.
Namun, ada orang-orang yang paling menghindari konflik. Sifat alami ini membuat mereka menjadi avoidant atau menarik diri dari konflik.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang memilih menghindar dari konflik karena sudah berdamai dengan diri sendiri.
Libra
Libra menyukai komunikasi yang terbuka. Alasan itulah yang membuat mereka sangat membenci konflik.mereka senang hidup dengan harmonis dan tidak nyaman saat berada di dalam ketegangan.
Aquarius
Aquarius selalu mencari cara agar suasana tetap santai. Mereka lebih memilih pergi daripada harus bertahan menghadapi pertengkaran tanpa akhir.
Aquarius adalah sosok yang menyenangkan untuk diajak bersama. Mereka tidak akan bertahan lama berada di dekat orang yang berkonflik.
Pisces
Pisces akan segera menjauh saat ada konflik. Mereka lebih suka lari dari masalah daripada harus terjebak di dalam pertengkaran yang melelahkan.
Pisces selalu ingin hidup bebas tanpa dibebani aturan, kebencian, amarah, dan konflik.
Capricorn
Capricorn suka saat memenangkan argumen dengan logika dan fakta. Mereka terlalu logis dan realistis sehingga lebih memilih menyelesaikan masalah daripada memperburuk konflik.
Cara terbaik menghadapi orang yang emosional bukan dengan ikut marah, tapi dengan menawarkan solusi praktis.
