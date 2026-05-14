Weton Paling Tajir! 7 Weton Ini Dipercaya Akan Tetap Kaya Raya dan Rezekinya Tidak Pernah Seret, Menurut Primbon Jawa

Kepercayaan tentang weton dalam primbon Jawa masih terus dipercaya hingga sekarang.

Banyak masyarakat Jawa meyakini bahwa hari kelahiran seseorang membawa pengaruh terhadap karakter, pola hidup, hingga perjalanan rezekinya.

Dalam primbon Jawa kuno, beberapa weton dipercaya memiliki aura kekayaan yang lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Pemilik weton ini sering disebut mudah mendapatkan peluang besar, cepat bangkit dari keterpurukan, dan sulit hidup kekurangan dalam waktu lama.

Bukan berarti kehidupan mereka selalu berjalan mulus tanpa masalah.

Namun weton-weton tertentu dipercaya memiliki energi keberuntungan yang membuat jalan rezekinya terus terbuka.

Menariknya, sebagian dari mereka justru mengalami banyak ujian di usia muda sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan.

Dilansir dari kanal Youtube Pandan Hidup, inilah tujuh weton yang dipercaya paling tajir dan memiliki rezeki yang tidak pernah seret menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton paling istimewa dalam primbon Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki aura kuat, kharisma alami, dan kemampuan membaca situasi dengan baik.

Mereka biasanya mudah menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang.

Dalam urusan finansial, Jumat Kliwon dipercaya memiliki banyak pintu rezeki yang terbuka sepanjang hidupnya.

Mereka dikenal cukup cerdas dalam melihat peluang bisnis, pekerjaan, maupun relasi yang menguntungkan.