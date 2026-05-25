3 Weton Tibo Rezeki yang Hidupnya di Tahun 2026 akan Banyak Mendapatkan Limpahan Harta Benda Menurut Primbon

Weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan banyak mendapatkan limpahan harta benda menurut primbon. (dok: magnific)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, sejumlah weton mendaptkan banyak kemuliaan di tahun 2026 ini.
Di tahun ini, hidup mereka dimungkinkan akan dekat dengan rezeki sehingga mudah untuk memperoleh uang sekalipun tak begitu bersusah payah.
Menurut primbon Jawa, keberuntungan dan hal lain yang mempengaruhi hidup tengah berpihak kepada orang-orang terpilih ini.
Melansir dari kanal YouTube Tv Cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan banyak mendapatkan limpahan harta benda menurut primbon.
1. Weton Minggu Pon
Dalam primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon adalah orang yang pandai dalam membaca perilaku orang.
Adapun kemampuan ini memberikan mereka banyak keuntungan salah satunya mudah memahami kemauan pelanggan.
Bagi mereka yang berdagang, tentu hal ini jadi modal mahal karena bisa membuat pembeli jadi menyenangi berbelanja di tempat usaha mereka.
