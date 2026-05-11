3 Shio yang Akan Beruntung dan Makmur Sepanjang Bulan Mei 2026, Hokinya Tiba pada Selasa 12 Mei 2026

JawaPos.com - Tiga Shio ini akan mengalami keberuntungan dan kemakmuran sepanjang Mei 2026. Awal bulan ini dimulai dengan sangat baik, dengan hasil akhir dari kegagalan dan kesuksesan bulan April yang telah diselesaikan pada akhir pekan.

Pada minggu pertama bulan ini, tanggal 4 dan 5 Mei adalah waktu yang ideal untuk menanamkan strategi Anda secara emosional dan menyusun rencana. Pada minggu ke-11, hari keberuntungan Anda tiba pada hari Selasa, tanggal 12. Bersiaplah untuk merasa termotivasi memulai petualangan baru bersama teman-teman, karena ini adalah Hari Inisiasi Anjing Api.

Pada minggu ke-18, kemakmuran datang dalam bentuk peluang, bukan sekadar uang. Anda mendapat lampu hijau dalam hubungan pada tanggal 19. Puncak kesuksesan tiba pada tanggal 27, dengan kemampuan untuk tetap tenang secara emosional terhadap hasilnya.

1. Kuda

Anda sudah selesai bermain aman atau membiarkan situasi dan orang lain menghalangi kehidupan terbaik Anda. Anda telah sangat sabar, tetapi kini saatnya melepaskan pola pikir lama. Kesempatan pertama Anda untuk melepaskan diri dari janji-janji yang Anda buat kepada orang lain. Janji-janji itu berguna di bulan April, tetapi ke depannya, hal itu tidak lagi sesuai dengan kehidupan yang ingin Anda jalani. Ada biaya dan waktu yang terlibat. Anda ingin bijak dalam mengelola sumber daya Anda, terutama energi emosional Anda.

Hari pertama Anda untuk menghadapi tantangan-tantangan ini jatuh pada tanggal 8, yaitu Hari Penghapusan Kuda Air. Hari ini lebih mengutamakan dorongan emosional dan intuitif daripada pendekatan intelektual atau paksa. Karena ini adalah hari Anda, Anda siap untuk meraih kebebasan. Apa yang Anda lakukan hari ini sangat berarti, dan sebaiknya Anda mendelegasikan tugas serta memberi tahu orang-orang bahwa Anda tidak lagi mampu melakukan apa pun yang diharapkan dari Anda.

Hari beruntung berikutnya bagi Anda jatuh pada tanggal 20, Hari Penghapusan Kuda Kayu. Sekali lagi, Anda memiliki kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak berfungsi. Karena Kayu melambangkan awal yang baru, Anda tidak hanya membebaskan diri dari batasan emosional.