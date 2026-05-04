4 Zodiak Merasa Bersalah Saat Tidak Bekerja Keras, Selalu Ingin Terlihat Produktif Meskipun dengan Cara Tidak Sehat

Ilustrasi overwork (freepik)
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini kerap dihantui rasa bersalah saat mereka tidak sedang produktif.
Mereka menganggap bahwa kerja bagai kuda adalah tolak ukur kesuksesan. Meski tidak sepenuhnya keliru, pikiran tersebut justru membuat mereka perlahan mengorbankan kesehatan mentalnya.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang merasa berdosa disaat mereka tidak produktif bekerja.
Aries
Aries memiliki impian besar yang ingin segera mereka wujudkan. Anda sadar bahwa untuk mencapainya, anda harus bekerja keras dan mengorbankan banyak hal. Namun, kesehatan mental bukan salah satunya. Jika anda terus memaksakan diri sampai kelelahan, justru tidak akan ada yang bisa anda selesaikan.
Virgo
Virgo terlalu keras pada diri sendiri. Standar mereka sangat tinggi, sehingga virgo terus mendorong lebih jauh. Jangan menghindari libur atau waktu istirahat untuk membuktikan sesuatu. Anda berhak beristirahat. Anda sudah melakukan lebih baik dari apa yang anda kira.
Capricorn
capricorn , hanya karena anda mampu bekerja, bukan berarti anda harus melakukannya terus menerus. Bekerja tanpa henti tidak pernah sehat. Anda perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Memang anda patut bangga sebagai pekerja keras. Carilah kebahagiaan di luar kerja. Izinkan diri anda untuk bersantai.
Aquarius
Aquarius merasa harus selalu melakukan sesuatu yang produktif. Memang benar, kerja keras penting, namun bukan berarti anda harus terus bekerja tanpa henti. Menghabiskan waktu menonton acara favorit atau berkumpul dengan orang tersayang, termasuk ke dalam self love.
***
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan