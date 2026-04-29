Ramalan Zodiak Scorpio 3 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin merasa tersesat dan terasing. Pikiran scorpio belakangan ini terfokus pada beberapa masalah. Sangat penting untuk meluangkan waktu sebelum sepenuhnya mempercayai seseorang.

Jadi, luangkan waktu dan pertimbangkan apa yang terbaik untuk diri sendiri. Cobalah berbicara dari hati ke hati dengan sahabat untuk membantu scorpio mengatur pikiran dan berpikir jernih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 3 Mei 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio sedang berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini ke tingkat komitmen selanjutnya. Terkait karir, scorpio perlu mengambil sikap cerdas dalam menangani situasi sulit di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah mengendalikan impuls dan pastikan bahwa scorpio berusaha tetap menjaga kesehatan. Pada ranah keuangan, akan ada kemajuan berupa bertambahnya pendapatan, pada sebagian besar rencana yang telah disusun.

Cinta Scorpio

Bisa jadi, seorang teman memiliki perasaan romantis terhadap scorpio atau sedang bertanya-tanya apakah harus menikah dengan pasangan saat ini. Apa pun itu, melangkah ke tingkat selanjutnya adalah pertimbangan utama scorpio hari ini.