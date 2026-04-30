Ramalan Zodiak Libra 3 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra tidak boleh terlalu stres memikirkan masalah atau hal-hal sepele. Libra mungkin merasa kesal dengan tekanan yang diberikan oleh atasan.

Tetapi, semua itu akan terbayar setelah libra lulus melakukan tugas ini dengan hasil yang memuaskan. Betapapun sibuknya, luangkan waktu menjalani yoga atau meditasi untuk membantu diri sendiri merasa rileks.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Minggu, 3 Mei 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu mengejutkan pasangan dengan hadiah spesial, agar perhatian libra diakui dan dihargai. Terkait karir, libra akan melihat beberapa perubahan besar di sektor pekerjaan saat mencoba memulai hal-hal baru.

Sementara itu, libra perlu mengatur ulang rutinitas harian untuk memberi tubuh waktu istirahat dan memulihkan diri. Terkait keuangan, cobalah melakukan lebih banyak investasi saat libra mendapatkan dan meraup banyak keuntungan.

Cinta Libra

Pasangan akan merasakan ketenangan dalam hubungan hari ini. Kejutkan pasangan dengan hadiah spesial, dan perhatian libra akan diakui dan dihargai.

Hari ini, upaya yang libra curahkan dalam hubungan akan memberikan dampak positif dan libra akan mendapatkan kenyamanan yang besar dari pasangan.