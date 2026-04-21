Ramalan Zodiak Leo 1 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo akan sangat beruntung, dan orang-orang terdekat adalah yang paling menyadarinya. Leo adalah pembawa keberuntungan bagi semua orang di keluarga dan lingkungan profesional.

Sudah saatnya leo memanfaatkan posisi ini dengan baik dan mengabdikan diri pada tujuan sosial. Orang-orang di sekitar akan menghargai tindakan kebaikan leo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 1 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak mengendalikan emosi dan menyampaikan pikiran yang sebenarnya kepada pasangan. Terkait karir, tingkatkan prospek karir dengan mulai mengerjakan berbagai tugas di tempat kerja.

Sementara itu, manfaatkanlah waktu yang menyehatkan ini untuk keluar serta menikmati hidup. Terkait keuangan, leo tidak boleh melupakan hal-hal terpenting dalam hidup, seperti keluarga, teman, dan kesehatan, saat memiliki tambahan pendapatan.

Cinta Leo

Hari ini, leo perlu sedikit mengendalikan emosi dan jangan membiarkannya menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiran.

Lakukan dengan tenang dan rasional agar sifat sebenarnya dari perasaan leo dapat dipahami, tanpa terpengaruh oleh cara emosional dalam menyampaikan pesan. Hindari semua pertengkaran pada hari ini.