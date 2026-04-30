3 Weton yang Punya Rezeki Besar di Tahun 2026 Menurut Primbon, Kekayaan Makin Banyak dan Nama Besar Bertambah Harum 

JawaPos.com - Dalam perhitungan primbon Jawa, sejumlah weton yang memiliki neptu tertentu dikatakan akan memiliki rezeki besar dalam waktu dekat.

Rezeki yang tersebar luas di bumi disebutkan akan terasa dekat sehingga mereka yang beruntung mudah untuk menggapainya.

Maka orang yang berhasil memanfaatkan momen ini tentu akan jadi yang paling banyak memanen kebaikan di tahun 2026.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan punya rezeki besar di tahun 2026 saat kekayaan makin bertambah dan nama besar bertambah harum.

1. Weton Senin Kliwon

Weton Senin Kliwon mempunyai neptu 12. Dalam keyakinan primbon Jawa, weton ini dianugerahi kepandaian dalam berbicara.

Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton ini akan banyak mendapatkan rezeki di tahun 2026.

Banyak peluang bisnis menguntungkan yang bisa dimaksimalkan hingga menjadi ladang rezeki yang baru.

Semua kebaikan yang mungkin didapatkan dan akan dirasakan manfaatnya dikatakan datang karena mereka sanggup mengambil hati dari banyak orang.