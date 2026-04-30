6 Zodiak Diramalkan Paling Beruntung di Mei 2026: Taurus hingga Libra Diprediksi Hoki

JawaPos.com - Bulan Mei 2026 diprediksi menjadi salah satu periode yang cukup menarik dalam dunia ramalan zodiak. Banyak yang percaya bahwa pada waktu ini akan ada perubahan energi yang membawa keberuntungan bagi sebagian orang. Tidak hanya soal rezeki, tetapi juga peluang kerja, hubungan, hingga kehidupan pribadi yang bisa berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Karena itu, banyak orang mulai mencari tahu apakah zodiaknya termasuk yang beruntung di bulan ini.

Dalam ramalan zodiak terbaru, keberuntungan seseorang sering dikaitkan dengan karakter dan kebiasaan yang dimiliki.



Ada zodiak yang dikenal pekerja keras, ada yang mudah bergaul dan ada juga yang punya semangat tinggi untuk terus mencoba hal baru.



Sifat-sifat inilah yang dipercaya bisa membuka jalan menuju peluang baik di bulan Mei 2026.



Berikut 6 zodiak yang diprediksi paling beruntung di bulan Mei 2026 yang dilansir dari Marcel Wen.



1. Taurus



Taurus dikenal mandiri, kuat, dan tidak mudah menyerah. Di bulan Mei 2026, Taurus diprediksi mendapatkan kesempatan baik dalam pekerjaan.



Bisa berupa pekerjaan baru, lingkungan kerja yang lebih nyaman, atau peningkatan penghasilan. Usaha keras yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil.



2. Cancer



Cancer adalah sosok yang penyayang, setia, dan peduli pada orang lain. Di bulan ini, Cancer diprediksi mendapatkan keberuntungan dalam hubungan dan keluarga.



Kehidupan rumah tangga lebih harmonis, dan ada juga peluang rezeki yang datang secara tiba-tiba.



3. Scorpio



Scorpio dikenal berani, kuat, dan punya tekad besar. Di Mei 2026, Scorpio diprediksi lebih mudah mendapatkan peluang baru, terutama dalam pekerjaan dan pergaulan.



Kepercayaan diri yang tinggi membuat Scorpio lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.



4. Aquarius



Aquarius adalah pribadi yang kreatif dan mudah beradaptasi. Di bulan ini, Aquarius diprediksi mengalami perkembangan dalam karier dan hubungan sosial.



Ide-ide baru yang dimiliki bisa membawa keuntungan dan membuka jalan sukses.



5. Sagitarius



Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang suka tantangan dan tidak mudah menyerah.



Di Mei 2026, Sagitarius diprediksi bangkit dari kondisi sulit dan mulai mendapatkan peluang baru. Rezeki dan pekerjaan bisa mulai membaik secara perlahan.



6. Libra



Libra adalah zodiak yang ramah, mudah bergaul, dan ambisius. Di bulan Mei 2026, Libra diprediksi mendapatkan banyak kesempatan baik, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun keuangan. Kemampuan bersosialisasi menjadi kunci keberuntungan Libra.