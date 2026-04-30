Ramalan Zodiak Gemini 30 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin sedang dalam suasana hati yang penuh petualangan. Gemini akhirnya mendapatkan waktu istirahat dari rutinitas yang sibuk.

Gunakan hari ini untuk mengisi ulang energi dan memperbarui pikiran serta semangat diri. Manjakan diri sendiri dengan apa pun yang membuat bahagia, baik itu berjalan-jalan santai atau menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 30 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu bersikap lembut dan mengendalikan emosi kepada pasangan hari ini. Terkait karir, manfaatkan kesempatan dan gunakan keterampilan yang dimiliki untuk memulai bisnis baru atau sampingan.

Sementara itu, cobalah menjalani program olahraga serra diet sesuai dengan tujuan berat badan dan kebugaran. Terkait keuangan, kelola keuangan dengan baik dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu saat tengah kondisi keuangan sedang tidak baik.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini harus berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkan dan pastikan tidak kasar. Meskipun hanya bersikap jujur, tetapi pasangan tidak akan melihatnya dengan cara yang sama.

Bersikaplah lembut dan kendalikan emosimu, karena hal itu akan menyelamatkan gemini dari masalah di kemudian hari.