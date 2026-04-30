Ramalan Zodiak Libra 30 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Hari ini mungkin akan menguji kemampuan diplomasi zodiak libra. Libra mungkin merasa gelisah dan resah. Pastikan tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai.
Seseorang mengganggu ruang pribadi libra dengan cara yang menjengkelkan. Libra perlu mencari cara untuk menghentikan mereka.
Ide libra akan tersampaikan lebih jelas jika menggunakan bahasa yang tegas. Jika tidak dapat menghentikan mereka, libra harus keluar dari situasi tersebut.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 30 April 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra harus tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran dengan pasangan, yang hanya akan membawa ketidakbahagiaan. Terkait karir, manfaatkan kemampuan berbicara sebagai kekuatan libra untuk membangun karir di masa depan.
Sementara itu, masalah kesehatan dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup dan terus melanjutkan rencana kebugaran. Terkait keuangan, cobalah melakukan lebih banyak investasi saat libra mendapatkan dan meraup banyak keuntungan.
Cinta Libra
Pertengkaran dan kesalahpahaman baru-baru ini dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat libra merasa sedih hari ini. Namun, singkirkan perasaan itu karena periode ini bersifat sementara.
Tugas libra adalah tetap tenang dan jangan memulai pertengkaran yang hanya membawa ketidakbahagiaan. Ungkapkan perasaan dengan tenang dan jelas, dan pasangan akan mendengarkan libra.
