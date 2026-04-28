4 Zodiak yang Wajib Self Love Sebelum Cari Pacar, Dijamin Jodoh Bakal Mendekat

JawaPos.com- Cintai diri sendiri adalah langkah awal sebelum memberikan cinta yang tulus pada orang lain.

Memahami diri sendiri dengan lebih dalam, membuat seseorang lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Self-love menjadi penting supaya anda mampu menghargai, memahami, dan mencintai orang lain dengan baik.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini perlu menerapkan self love sebelum berusaha mencintai orang lain.

Aries

Aries cukup ahli dalam mendapatkan apa yang anda inginkan. Masalahnya, anda sering tidak berhenti sejenak untuk memikirkan apakah orang itu sudah benar-benar cocok untuk anda. Jika anda hanya mengikuti keinginan sesaat, anda bisa melewatkan sesuatu yang jauh lebih spesial. Kesabaran memang bukan kelebihan anda. Namun, hasil akhirnya akan sepadan.

Gemini

Gemini mungkin perlu sedikit lebih menenangkan diri sebelum siap menemukan belahan jiwa. Anda perlu berproses dan butuh waktu untuk benar-benar mengenal diri sendiri sebelum siap mencintai orang lain.

Scorpio

Scorpio sering kesulitan untuk percaya pada orang baru. Namun, ada satu hal yang mungkin sebenarnya sudah anda tahu,anda tidak bisa bertemu seseorang spesial jika anda tidak memberi mereka kesempatan untuk masuk ke dalam hidup anda. Tapi percayalah, saat anda mulai lebih nyaman menunjukkan diri anda yang sebenarnya pada dunia, dunia juga akan berani menyambut anda.

Capricorn

Capricorn perlu meluangkan waktu untuk lebih hadir dan peka terhadap dunia dan sekitarnya. Anda terlalu sibuk dengan diri sendiri, sampai tidak menyadari apa yang ada di depan mata.