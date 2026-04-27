Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 April 2026 | 00.03 WIB

4 Zodiak yang Berani Menegur Pasangan Demi Kebaikan Hubungan, Mengutamakan Kejujuran dan Kedewasaan dalam Menghadapi Masalah Saat Pacaran

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak memilih diam saat terluka. Mereka tidak ingin menimbulkan ketegangan di dalam hubungan.

Namun, ada juga zodiak yang blak-blakan dan merasa tidak ragu saat berkata jujur. Mereka tidak akan ragu menegur pasangannya saat mereka berbuat salah.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut akan menasehati anda saat ada masalah di dalam hubungan.

Aries bukan tipe orang yang pandai menyembunyikan perasaan. Zodiak ini tidak suka kepura-puraan. Mereka tidak pernah ingin menciptakan drama ataupun pertengkaran saat mereka berbicara jujur. Saat orang tidak mau berubah atau meminta maaf, aries tahu bahwa orang tersebut layak untuk pergi.

Leo akan memastikan bahwa anda tahu ada yang salah pada ucapan anda. Namun, jika anda menolak meminta maaf atau mengakui kesalahan, leo akan sadar bahwa anda bukan tipe orang yang layak diperhatikan. Mereka bertanggung jawab. Saat mereka ingin bersama seseorang yang bisa melakukan hal yang sama. 

Scorpio lebih memilih pada diri sendiri daripada berada di dalam hubungan yang salah. Mereka tidak akan bertahan dengan seseorang yang tidak memprioritaskan mereka. Scorpio tidak memberikan kesempatan tanpa batas, sekali anda menyakiti mereka, kemungkinan mereka akan bersiap untuk pergi. 

Mereka merasa sedang berbicara biasa, sementara orang lain mungkin merasa aquarius sedang menjadi defensif. Mereka tidak akan menurunkan standar atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mereka akan mengatakan apa yang mereke rasakan suka atau tidak, bahkan jika orang itu adalah cinta terbesar di dalam hidup mereka. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore